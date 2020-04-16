İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9531
  • EURO
    7,5464
  • ALTIN
    383.662
  • BIST100
    96249.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski başkan açıkladı! Messi ve Neymar tekrar bir araya geliyor!
Spor

Eski başkan açıkladı! Messi ve Neymar tekrar bir araya geliyor!

Barcelona'nın eski başkan yardımcısı Emili Rousaud, kulübün Messi'nin sözleşmesini yenileyeceğini ve Neymar'ın geri döneceğini söyledi.

16 Nisan 2020 Perşembe 21:56 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:56
ABONE OL

Barcelona'da koronavirüs salgınına karşın transfer çalışmaları devam ediyor. İspanya basını, Barcelona yönetiminin, Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

"MESSI İLE ANLAŞACAKLAR"

Barcelona'nın eski başkan yardımcısı Emili Rousaud ise "Barcelona ile Messi yeni sözleşme konusunda anlaşacaklar. Anlaşmaya varmak için iki taraftan birinin taviz vermesi gerekiyor ancak bu güzel hikaye daha uzun sürmezse çok şaşırırım" dedi.

NEYMAR'IN DÖNÜŞÜ

Rousaud sözlerini, "Bu yaz Neymar'ın da Barcelona dönmesi ihtimalini yüksek görüyorum" ifadeleriyle tamamladı.

90 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.