Eski başkan haciz yolladı Antalyaspor cephesi açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, eski başkan Cihan Bulut ve Avukat Ali Kuş ile ilgili kamuoyuna duyuru metni yayınladı.

İşte Antalyaspor'dan yapılan o açıklama;

Antalyasporumuzun 11 Kasım 2018 Pazar günü oynayacağı Akhisarspor karşılaşması öncesi yaşanan bazı gelişmeler bizleri fazlasıyla üzdüğü gibi derinden yaralamıştır.

Yaşananların kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yönetimimizin göreve geldiği günden itibaren kamuoyunda, camiada ve futbol dünyasında yarattığı güven ortamının etkisi, saha sonuçları ve tribündeki doluluğun her geçen gün artmasıyla net olarak görülebilmektedir.

9 Kasım Cuma günü futbolcularımıza ve kulüp personelimize alacaklarının bir kısmının ödeneceği sözünü verdik. Maddi kaynak yarattık. Ne var ki ödeme yapmamız, her fırsatta 'Antalyaspor sevdalısı' olduğunu söyleyenler tarafından engellendi.

Tarafımızdan verilen sözün yerine getirilmesine dakikalar kala, saat tam 16.40'ta iki haciz müzekkeresi ile banka hesaplarımız işlem yapılamaz hale gelmiştir. Son dakikada haciz uygulaması yapan kişilerden birisinin her fırsatta 'Antalyaspor sevdalısı' olduğunu söyleyen, 'Antalya'nın öz evladı' olmakla övünen önceki dönem Başkanımız Sayın Cihan Bulut, diğerinin yönetiminden Sayın Şükrü Ülker olması camiamızı derinden yaralamıştır. İcra işlemlerinin vekil sıfatıyla yine bir başka eski yönetim kurulu üyesi Avukat Ali Kuş tarafından yapılmış olması da bizleri üzmüştür.

Söz konusu haciz uygulaması 216 bin lirası Sayın Cihan Bulut'a, yapılandırılmış, yarısı tamamlamış ve ödemeleri devam eden 1 milyon 700 bin lirası Sayın Şükrü Ülker'e ait olmak üzere toplam 1 milyon 916 bin lirayı kapsamaktadır.

İsimlerin gelip geçici, kurumların kalıcı olduğunun altını çizerek verilen zararın yönetimimize değil, direkt olarak Antalyaspor'a, Antalya'nın en büyük markasına ve çok daha önemlisi kulübümüzün geleceğine vurulan bir darbe olarak görmekteyiz.

Bütün bir şehir Süper Lig üçüncüsü Antalyasporumuzun etrafında kenetlenmiş ve kritik karşılaşmaya odaklanmışken böyle bir açıklamayı hiç yapmamış olmayı dilerdik.

Ancak; iyi niyetten yoksun bu girişimlere rağmen bizler kulübümüzü en üst noktaya çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Antalyaspor'u zor durumda bırakmak, yönetimimizin kamuoyunda yarattığı haklı güven duygusunu yok etmek için yapılan bu girişimi ve yaratacağı sonuçları çok değerli Antalyaspor taraftarlarının, camiamızın ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.