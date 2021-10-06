Star.com.tr 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:49

Olimpiu Moruțan, Galatasaray'daki son maçlarında etkileyici bir form grafiği yakaladı ve daha önce formasını giyemediği Romanya A Milli Takımı'na seçildi. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim'de oynanacak olan Almanya - Romanya maçında ilk 11'de başlaması beklenen Moruțan'ı, eski takımı FC Botosani'nin başkanı Valeriu Iftime anlattı.

Rumen futbolcuyu 2018 yılında Botosani'den FCSB'ye satan Başkan Iftime, Romanya'nın Pro X kanalına yaptığı açıklamada Moruțan'ı yakından tanıdığını belirterek, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mirel Radoi'nin 22 yaşındaki futbolcudan yararlanacağına inandığı söyledi.

"MORUTAN TÜRKİYE'DE DEĞİŞTİ"

Morutan'ı çok dikkatli takip ettiğini ve doğru yolda olduğunu düşündüğünü belirten Iftime, eski oyuncusunun Türkiye'ye transfer olduktan sonra değiştiğini ve bu durumun Romanya Milli Takımı için umut verici olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY'DAN ÖNCE GÜVENİNİ KAYBETMİŞTİ"

Rumen futbol adamı, Galatasaray'a transfer olmadan önce genç orta saha oyuncusuna olan güvenini kaybettiğini söyledi. O dönem oyuncunun durumunun artık olumlu performans sergilemesi için uygun olmadığının sinyallerini verdiğini belirten Valeriu Iftime, Morutan'ın beklenen olgunlaşmayı gösteremediği için kişisel gelişimiyle ilgili beklenti içinde olanlara ihanet ettiğini vurguladı.

"MORUTAN'IN AKLI VARSA ÇALIŞIR VE HARİKA BİR FUTBOLCU OLUR"

Morutan'ı milli takımda maç maç izleyeceğini belirten Iftime, "Onun seviyorum, kendine güveni var, yeteneği var ama çalışması gerekiyor. Eğer aklı varsa çalışır ve o zaman harika bir futbolcu olur. Çalışmazsa sadece yetenekli bir futbolcu olarak kalır." diyerek sözlerini tamamladı.