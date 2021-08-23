Eski Beşiktaşlı Diaby, BAE'ye transfer oldu

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:03

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Sporting Lizbon'un kanat oyuncusu Abdoulay Diaby, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Sporting'le olan anlaşmasını fesheden 30 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere Dubai'ye gitti.

Portekiz takımı, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Malili futbolcuyu bonservis bedeli talep etmeden serbest bırakırken, maaş bütçesinde toplam 4 milyon euroluk bir avantaj sağladı.

Diaby, Al Jazira'de Sporting Lizbon'dan eski hocası olan Marcel Keizer ile birlikte çalışacak.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 37 maça çıkan ve 6 gol atıp 3 asist yapan Diaby, sezon sonunda Lizbon'a geri dönmüştü. Malili futbolcu geçen sezonun ilk yarısını Getafe'de, ikinci yarısını ise Anderlecht'te geçirmişti.