Eski dost yeni rakip Karim Benzema! Yılın transferi hayırlı olsun

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in formasını uzun yıllardır giyen Karim Benzema için yolun sonuna yaklaşıldı. Sezon sonunda Real Madrid ile olan anlaşması bitecek olan Karim Benzema'ya Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'ın teklifte bulunacağı öğrenildi.

RONALDO'NUN RAKİBİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Karim Benzema, eflatun-beyazlılarda sözleşmesinin son senesine girdi. Fransız yıldız için ise bir çok teklif hazırlıyor. Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan'dan da sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi. Arap basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı. Benzema'nın Müslüman olması ve ciddi bir maaş teklifi alacak olmasının transferde avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Öte yandan Fransız futbolcu Karim Benzema sözleşmesini noktalamaya yaklaştığı şu tarihlerde kariyerinin en önemli kararını vermeye hazırlanıyor. Yıllarca üst seviyede futbol oynayan Karim Benzema daha önce aynı takımda forma giydiği arkadaşı Ronaldo ile rakip olarak sahaya çıkabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Fransız futbol Karim Benzema bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 25 gol, 6 asistlik performans ile skora katkı sağladı.