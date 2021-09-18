İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2021 Cumartesi / 11 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza 41 yaşında gollerine devam ediyor
Spor

Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza 41 yaşında gollerine devam ediyor

Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza 41 yaşında gollerine devam ediyor. İspanya 2. Ligi ekiplerinden Sanluqueno'da forma giyen Güiza Castellon'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü attı

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:52
ABONE OL

2008-2011 arasında Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol fovet Daniel Güiza, 41 yaşında gollerine devam ediyor.

Kariyerini 4 yıldır İspanya 2. Ligi ekiplerinden Sanluqueno'da sürdüren Daniel Güiza, takımının Castellon'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü attı. 41 yaşındaki Güiza, böylelikle bu sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu.

2011 yılında Fenerbahçe'den ayrıldığında 31 yaşında olan Daniel Güiza, Türkiye macerasının ardından sırasıyla Getafe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz ve Sanluqueno'da forma giydi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.