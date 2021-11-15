star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 00:32

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçta eski Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas, 2 golle takımın kahraman ismi oldu. İtalya basını, Makedonya'nın Eljif Elmas sayesinde Dünya Kupası'nda play-off'a kaldığını belirtirken, "Eljif Elmas tarihi bir başarının mimarıydı." ifadeleriini kullandı.

ELJİF ELMAS, KUZEY MAKEDONYA'YI PLAY-OFF'A TAŞIDI

Kuzey Makedonya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı. Maçta 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol üstlenen Eljif Elmas, 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



"ELJİF ELMAS TARİHİ BAŞARININ MİMARIYDI"

İtalyan basınında Eljif Elmas'a övgü dolu sözlerde bulunuldu. Dünya Kupası için play-off'a kalan Kuzey Makedonya'da 22 yaşındaki Eljif Elmas için, tarihi başarının mimarı olduğu belirtilirken, "Makedonya, Eljif Elmas sayesinde Dünya Kupası'nda play-off'da" ifadeleri kullanıldı.

PİYASA DEĞERİ: 17 MİLYON EURO

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, 96 maça çıkarken takımına 6 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu. Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin 2017'de Robotnicki'den 500 bin euro bedelle satın aldığı Eljif Elmas, sarı-lacivertli forma ile 47 maça çıkarken 4 gol, 1 asistle katkıda bulunmuştu. Fenerbahçe, 2019 yaz transfer döneminde Eljif'i 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satarak büyük bir gelir elde etmişti.