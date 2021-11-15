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Spor

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, İtalya'nın gündeminde! ''Tarihi başarının mimarı!''

İtalya Serie A ekiplerinden Eljif Elmas, Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği ve play-off'a kaldığı maçta 2 golle takımının başarısında büyük pay sahibi oldu. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması da giyen genç oyuncu için İtalya basınında övgülerde bulunulurken, 'Eljif Elmas tarihi bir başarının mimarıydı.' ifadeleri kullanıldı.

star.com.tr15 Kasım 2021 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 00:32
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçta eski Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas, 2 golle takımın kahraman ismi oldu. İtalya basını, Makedonya'nın Eljif Elmas sayesinde Dünya Kupası'nda play-off'a kaldığını belirtirken, "Eljif Elmas tarihi bir başarının mimarıydı." ifadeleriini kullandı.

ELJİF ELMAS, KUZEY MAKEDONYA'YI PLAY-OFF'A TAŞIDI

Kuzey Makedonya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı. Maçta 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol üstlenen Eljif Elmas, 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

"ELJİF ELMAS TARİHİ BAŞARININ MİMARIYDI"

İtalyan basınında Eljif Elmas'a övgü dolu sözlerde bulunuldu. Dünya Kupası için play-off'a kalan Kuzey Makedonya'da 22 yaşındaki Eljif Elmas için, tarihi başarının mimarı olduğu belirtilirken, "Makedonya, Eljif Elmas sayesinde Dünya Kupası'nda play-off'da" ifadeleri kullanıldı.

PİYASA DEĞERİ: 17 MİLYON EURO

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, 96 maça çıkarken takımına 6 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu. Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin 2017'de Robotnicki'den 500 bin euro bedelle satın aldığı Eljif Elmas, sarı-lacivertli forma ile 47 maça çıkarken 4 gol, 1 asistle katkıda bulunmuştu. Fenerbahçe, 2019 yaz transfer döneminde Eljif'i 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satarak büyük bir gelir elde etmişti.

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