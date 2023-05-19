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Spor

Eski Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Faslı oyuncu Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu.

19 Mayıs 2023 Cuma 16:59 - Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!
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Bir dönem Türkiye'den Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını giyen Faslı oyuncu Nabil Dirar'ın yeni kulübü belli oldu.

Kasım 2022'den beri kulüpsüz olan futbolcu, Danimarka 3. lig kulübü Ishoj IF ile el sıkıştı.

37 yaşındaki futbolcu, Danimarka ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ishöj, Danimarka 3. Lig'de 4. sırada yer alıyor.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Ishöj'ün hocası Erdoğan Aslan, Danimarka basınına yaptığı açıklamada Dirar'ın Danimarka'da ikamet ettiğini ve kulübün oyuncu ile şans eseri temasa geçtiğini söyledi.

ASLAN, TRANSFERİN PERDE ARKASINI ŞU SÖZLERLE ANLATTI:

"Nabil, Danimarkalı bir kızla evlendi. Albertslund'a taşındı ve altı ay orada yaşadı. Sonra takım liderimiz onunla bir spor salonunda karşılaştı. Oldukça iyi bilinen bir yüz olan Dirar'la tanıştılar. Takım liderimiz onunla bazı fitness antrenmanlarında karşılaştı ve sohbet etti.

1 yıldır futbol oynamasa da iyi görünen Dirar'a yazdan sonra bizimle çalışmayı isteyip istemediğini sorduk ve kabul etti. Kulüp onu böyle aldı. Bu transfer için Avrupa'nın her yerini dolaşmadık."

FENERBAHÇE'DE 8 GOL 12 ASİST

Nabil Dirar, Fenerbahçe forması ile toplam 89 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol attı, 12 de asiste imza attı. Faslı futbolcu, Kasımpaşa'da ise 6 maçta forma giydi. Dirar, en son kendi ülkesinde SC Chabab Mohammedia için oynadı.

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