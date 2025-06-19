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Spor

Eski Fenerbahçeli oyuncu Willian Arao, Santos yolcusu

Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmak isteyen Brezilya ekibi Santos eski Fenerbahçeli oyuncu Willian Arao'yu kadrosuna katmak üzere.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli oyuncu Willian Arao, Santos yolcusu
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Santos, yaz transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Panathinaikos ile yollarını ayıran 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao, Santos ile anlaşmak üzere. Kulüp içinden sızan bilgilere göre anlaşma büyük ölçüde tamamlandı ve Arao'nun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Bu transfer, Alexandre Mattos'un sportif direktör olarak göreve gelmesiyle başlayan yeni dönemin ilk hamlesi olabilir. Mattos'un göreve gelişi henüz resmileşmese de kulüp içinde bu sürecin tamamlanmak üzere olduğu ifade ediliyor.

Willian Arao, özellikle 2019'da Flamengo formasıyla kazandığı Copa Libertadores ve Brezilya şampiyonluğuyla dikkat çeken bir oyuncu. Son olarak Panathinaikos'ta forma giyen deneyimli futbolcu, daha önce Botafogo ve Corinthians gibi Brezilya'nın büyük kulüplerinde de görev yaptı.

Serbest statüde olması da Santos için bu transferi cazip hale getiriyor. Kulübün mali yapılandırma sürecinde olması, bonservissiz oyuncuları öncelikli hedef haline getirirken, Arao gibi tecrübeli bir ismin kadroya katılması teknik heyeti de memnun etmiş durumda.

Öte yandan transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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