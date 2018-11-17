Eski futbolcu Daniele Adani: Bence en çok abartılan antrenör Fatih Terim

İşte 44 yaşındaki eski İtalyan stoperin Lucescu ve Terim hakkındaki değerlendirmeleri:

"Mircea Lucescu bana herkesten önce bir savunma oyuncusunun kahraman olması gerektiğini öğretti. Ona göre savunma oyuncuları sadece reaktif değil, aktif olarak hücumcuyu hep daha fazlasını zorlamayı, koşturmalı ve daha çok yormalıydı.

Pep Guardiola'nın bugün öğrettiği şeyleri Lucescu 20 sene evvel anlatıyordu. Savunmayı rakip yarı sahanın önünde yapmak onun oyun felsefesiydi.

Eğer bana en çok abartılan antrenörü soracak olursanız Türkiye'ye olan tüm saygıma rağmen Fatih Terim'in adını söylerim. Onunla Fiorentina'da birlikte çalışmıştık. Terim'in futbol anlayışı tamamı ile doğaçlamaydı ve güvenilir olabilmek için yeterli oyun bilgisine sahip değildi."

(Fanatik)