İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2021 Salı / 16 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4251
  • EURO
    9,8906
  • ALTIN
    487.785
  • BIST100
    1467.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski Galatasaraylı Andone, La Liga'ya transfer oldu
Spor

Eski Galatasaraylı Andone, La Liga'ya transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brighton'ın forvet oyuncusu Florin Andone, Cadiz'e kiralandı.

24 Ağustos 2021 Salı 09:52 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 09:52
ABONE OL

İngiltere Premier Lig takımı Brighton'da forma giyen Rumen golcü Florin Andone, İspanya La Liga temsilcisi Cadiz'e kiralık olarak transfer oldu.

28 yaşındaki forvet, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da forma giyerken sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Andone, Brighton'a 2018 yılında Deportivo La Coruna'dan transfer olmuştu. Rumen oyuncunun İngiliz kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GRAHAM POTTER: ANDONE REHABİLİTASYON SÜRECİNDE ÇOK ÇALIŞTI

Brighton Menajeri Graham Potter, Andone'nin Cadiz'e kiralanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu transfer tüm taraflar için iyi bir hamle oldu. Andone sakatlığı sonrası rehabilitasyon sürecinde gerçekten çok çalıştı, oynamaya hazır ve şimdi düzenli olarak forma giymek istiyor." dedi.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.