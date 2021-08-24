Eski Galatasaraylı Andone, La Liga'ya transfer oldu

24 Ağustos 2021 Salı 09:52 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 09:52

İngiltere Premier Lig takımı Brighton'da forma giyen Rumen golcü Florin Andone, İspanya La Liga temsilcisi Cadiz'e kiralık olarak transfer oldu.

28 yaşındaki forvet, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da forma giyerken sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Andone, Brighton'a 2018 yılında Deportivo La Coruna'dan transfer olmuştu. Rumen oyuncunun İngiliz kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GRAHAM POTTER: ANDONE REHABİLİTASYON SÜRECİNDE ÇOK ÇALIŞTI

Brighton Menajeri Graham Potter, Andone'nin Cadiz'e kiralanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu transfer tüm taraflar için iyi bir hamle oldu. Andone sakatlığı sonrası rehabilitasyon sürecinde gerçekten çok çalıştı, oynamaya hazır ve şimdi düzenli olarak forma giymek istiyor." dedi.