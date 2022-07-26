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Spor

Eski Galatasaraylı Bülent Akın Uşakspor'da

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolcu Bülent Akın, Uşakspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

DHA26 Temmuz 2022 Salı 12:03 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'un yeni sezon öncesi Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'e devredilmesi için işlemler devam ederken, kırmızı-siyahlılarda teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ın getirildiği öğrenildi.

Konyaspor'da şef scout ve sportif direktörlük yaptıktan sonra FC Shkupi ve Kahta 02 Spor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Bülent Akın'ın yeni sezonda Uşakspor'un başında yer alacağı bildirildi.

Son olarak Menemenspor'u çalıştıran Recep Yazıcı'nın ise Uşak ekibinde sportif koordinatör olacağı kaydedildi. Uşakspor'un 10 takviye yaparak sezona hazırlanacağı ifade edildi.

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