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Spor

Eski Galatasaraylı Jean-Michael Seri, Türkiye'ye dönüyor

Fransız basını, Adana Demirspor'un bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jean-Michael Seri'yi transfer etmeye yakın olduğunu yazdı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Galatasaray ile Trabzonspor da ilgileniyor.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:42
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Bir dönem Süper Lig 'de Galatasaray forması giyen Fildişili orta saha Jean-Michael Seri'nin Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzonspor ilgileniyor. Haberde Demirspor'un transferde iki güçlü rakibine karşı daha iyi konumda olduğu ve Seri'ye daha yakın olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun son 6 ayını Fransız kulübü Bordeaux'ta geçiren Jean-Michael Seri'nin Fulham ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fildişi Sahilli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.

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