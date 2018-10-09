Eski Galatasaraylı Leo Franco'nun Huesca'daki görevine son verildi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.

Serdar Gürler'in takımı

Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Leo Franco'nun görevine son verdi.

Galatasaray forması da giymişti

Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasını da giyen Leo Franco yönetimindeki Huesca, bu sezon 8 haftada 1 galibiyet alırken puan cetvelinin de son sırasında yer alıyor.

(AA)