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Spor

Eski hocasından Jeremain Lens itirafı

Dick Advocaat, “Lens’i kadromuza katmak istedik ancak o istemedi. Kulübüyle 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ara transfer dönemi bitene kadar bir kanat takviyesi yapacağız. Lens için her şey bitmedi. Ancak, her zaman bir ihtimal vardır” dedi.

23.01.2020  00:33 - Güncelleme: 23.01.2020  08:00

JEREMAİN Lens’e eski hocası Dick Advocaat talip oldu... Şu anda Feyenoord’un başında olan Advocaat, Hollanda Kupası’ndaki Fortuna Sittard maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Lens’i istediklerini söyledi. Fox Sports’a konuşan Dick, “Lens’i kadromuza katmak istedik ancak o istemedi. Kulübüyle 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ara transfer dönemi bitene kadar bir kanat takviyesi yapacağız. Lens için her şey bitmedi. Ancak ihtimal her zaman vardır” şeklinde konuştu.

85 MAÇTA 9 GOL ATMAYI BAŞARDI

Advocaat’ın bu teklifini düşünmeden geri çeviren Jeremain Lens’in Hollanda’ya gitmek istememesinin nedeni ise Türkiye’de ve Beşiktaş’ta mutlu olması... 2017 yılında Sunderland’den kiralanan ve 2018’de de bonservisi alınan Surinam asıllı oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 85 maça çıkan Lens, 9 gol, 17 asistlik performans gösterse de genel anlamda ortaya koyduğu oyunla beklentilerin altında kaldı.

YILLIK 2.3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Lens, eski hocası Advocaat ile AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Sunderland ve Fenerbahçe’de birlikte görev yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının oyun sisteminde önemli bir karakter olan 32 yaşındaki oyuncu için Feyenoord’un sezon sonunda bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacağı iddia edilirken, Lens’in nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu... Beşiktaş yönetimi, hem performansı hem de maaşı nedeniyle Lens’i elden çıkarmak istiyor. Lens, BJK’dan yıllık 2.3 milyon euro ücret ve puan başı 4 bin euro prim alıyor.

(Akşam)

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