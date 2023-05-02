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Spor

Eski milli sporculara plaket takdim edildi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 25. Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden eski milli sporculara plaket takdim etti.

AA2 Mayıs 2023 Salı 01:55 - Güncelleme:
Eski milli sporculara plaket takdim edildi
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 25. Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye'yi uluslararası organizasyonda temsil eden eski milli sporculara plaket takdim etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Eroğlu, Antalya'da süren organizasyonda aralarında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları da bulunan eski milli sporculardan Mahmut Demir, Mehmet Akif Pirim, Nazmi Avluca, Bilal Tabur, Mücahit Güngör, Ercan Ayyıldız, İrfan Kirazlı, Nuri Zengin ve Sait Bingöl'ü plaketle ödüllendirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, törenin ardından eski milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Türkiye Güreş Federasyonu
  • 25 Uluslararası Zafer Kupası
  • Şeref Eroğlu

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