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Spor

Eski milli takım yüzme antrenörü Rositsa Georgieva hayatını kaybetti

Eski yüzme milli takımı antrenörlerinden Rositsa Georgieva 67 yaşında hayatını kaybetti.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
Eski milli takım yüzme antrenörü Rositsa Georgieva hayatını kaybetti
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Eski yüzme milli takımı antrenörlerinden Rositsa Georgieva, Bulgaristan'da hayatını kaybetti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, eski milli takım antrenörü 67 yaşındaki Georgieva'nın, bugün tedavi gördüğü Burgaz kentinde yaşamını yitirdiği bilgisi verilerek, "Antrenörlerimizden Rositsa Georgieva'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yakınlarına ve Türk yüzme camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kadın antrenörün, 2015 yılında ülkesine döndüğü anımsatıldı.

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