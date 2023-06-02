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Spor

Eski Napoli oyuncusu Ruud Krol'dan Kim Min Jea hakkında övgü dolu sözler

Eski Napoli oyuncularndan Ruud Krol, İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Ruud Krol, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jea hakkında övgü dolu sözler kullandı.

2 Haziran 2023 Cuma 22:02 - Güncelleme:
Eski Napoli oyuncusu Ruud Krol'dan Kim Min Jea hakkında övgü dolu sözler
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Napoli'de bu sezon gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Kim Min Jea için en büyük adayın İngiliz devi Manchester United olduğu basına yansıdı. Eski Napoli oyuncularndan Ruud Krol, İtalya basınına açıklamlarda bulundu.

ÇOK FAZLA GELİŞTİ

İtalyan basınına Güney Koreli hakkında konuşan Krol, "Spalletti gibi bir hocayla çalışmak onun içim çok büyük bir şanstı. Kim Min Jea'nin gelişiminde çok büyük pay sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

Yerine kim gelirse gelsin zorlanacağını söylenen Krol, " İtalya'ya kim gelirse gelsin Kim Min Jea kadar çabuk uyum sağlayamaz ve ligi anlayamaz." diyerek szölerini noktaladı.

FENERBAHÇE'DEN GELMİŞTİ

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer olan Kim Min Jea çıktığı 45 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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