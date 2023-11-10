Eski NBA oyuncusu Andre Iguodala, NBPA'in yeni genel menajeri

Eski NBA oyuncusu Andre Iguodala'nın, Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası'nın (NBPA) genel menajeri olarak atandığı bildirildi.

Iguodala, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin açıkladığı üzere NBPA'in genel menajer rolünü üstlenecek.

Iguodala'nın, sendikanın başında iki yıldan kısa bir süre kaldıktan sonra istifa eden Tamika Tremaglio'nun yerine görevi devraldığı belirtildi.

19 yıllık kariyerinin ardından geçtiğimiz ay resmi olarak emekliye ayrılan Iguodala, özellikle Golden State Warriors'ın dört kez NBA şampiyonluğunu elde etmesine önemli katkılarda bulunmuştu.