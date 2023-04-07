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Spor

Eski NBA oyuncusu Ben Gordon tutuklandı!

Eski NBA oyuncularından Ben Gordon'ın silahlı tehdit suçu ile tutuklandığı öğrenildi.

7 Nisan 2023 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Eski NBA oyuncusu Ben Gordon tutuklandı!
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Eski NBA oyuncusu Ben Gordon'ın silahla tehdit suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Stamford polis şefi yardımcısı Richard Conklin, Gordon'ın Connecticut'taki bir meyve suyu dükkanında yaptığı uygunsuz hareketler sonrası silahlı tehdit suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Olayın Salı sabahı saat 10'dan hemen önce, 911'i arayan birkaç kişinin Stamford'daki bir meyve suyu dükkanında "saldırgan ve tuhaf davranan bir adam olduğunu" bildirmesiyle başladı.

Conklin, Gordon olarak tanımlanan adamın, memurlar kendisini gözaltına almaya çalıştığında uygunsuz hareketlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Gordon'ın tutuklandığında, üstünden cebine takılı katlanır bir bıçak ve sırt çantasında ise bir şok tabancası ve muşta bulunduğu kaydedildi.

Eski NBA yıldızının silah taşıma, ikinci dereceden tehdit ve bir polis memuruna müdahale etmek gibi suçlamalarla tutuklandığı belirtildi.

Conklin, Gordon'ın önce gözaltı merkezine, ardından da akıl sağlığı değerlendirmesi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Gordon'ın Salı günü geç saatlerde 10 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı da kayıtlara geçti.

Daha önce de benzer olaylarla gündeme gelmiş olan Gordon, 2014-15 sezonunda Orlando Magic ile basketbol kariyerini tamamlamadan önce, on sene NBA'de forma giymişti.

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