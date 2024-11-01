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Spor

Eski NBA oyuncusu Yao Ming, Çin Basketbol Federasyonu başkanlığından istifa etti

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Yao Ming'in, Çin Basketbol Federasyonundaki başkanlık görevinden istifa ettiği bildirildi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Eski NBA oyuncusu Yao Ming, Çin Basketbol Federasyonu başkanlığından istifa etti
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Ulusal basındaki haberlere göre Yao'nun istifası, federasyonun dün yapılan yönetim kurulu toplantısında onaylandı.

NBA takımlarından Houston Rockets'ın formasını uzun yıllar giyen 44 yaşındaki eski basketbolcu, 2017'den beri sürdürdüğü görevini başkan yardımcısı Guo Cınming'e devretti.

Federasyon başkanlığı döneminde Çin Erkek A Milli Basketbol Takımı'nın uluslararası turnuvalarda aldığı kötü sonuçlar Yao'nun ayrılışında etkili oldu.

Yao'nun federasyon başkanlığı döneminde Çin Kadın A Milli Basketbol Takımı, Asya Oyunları'nda 2018 ve 2022'de altın madalya, 2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazandı.

Çin Erkek A Milli Basketbol Takımı ise Tokyo 2020 ve Paris 2024'e katılamazken 2019 ve 2023 Dünya Şampiyonalarında da ilk 16'ya giremedi.

"ÇİN BASKETBOLUNUN GELECEĞİNİ FARKLI DEĞERLENDİRME ZAMANI"

Yao, Çin haber ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada istifa kararının yönetimin sonraki liderliğe devrinin sıkıntısız gerçekleşmesi için "stratejik bir hamle" olduğunu, yeni yönetimin, bir Olimpiyat dönemini bütünüyle yönetme şansını bulmasını istediklerini belirtti.

Yönetimde önemli tecrübe edindiğini dile getiren Yao, "Ne yazık ki ulusal basketbol programımız son yıllarda beklentilerimizi karşılayamadı. Ben bırakmayı tercih ettim çünkü Çin basketbolunun geleceğini farklı şekilde değerlendirmenin zamanı olduğunu düşünüyorum." dedi.

YAO MİNG

Çin'in Şanghay şehrinde 1980 yılında doğan Yao Ming, Çin basketbol ligi CBA takımlarından Shanghai Sharks'ın altyapısında basketbola başladı.

1997-2002 yıllarında 5 sezon birinci ligde takımının formasını giyen Yao, son yılında lig şampiyonluğunu kazandı.

2 metre 29 santimetrelik boyuyla pivot pozisyonunda etkili olan Yao, NBA takımlarının dikkatini çekti. Çinli basketbolcu 2022 NBA Draft'ında Houston Rockets tarafından 1. tur 1. sıradan seçildi.

2002'den 2011 yılında emekli olana dek NBA'de Houston Rockets forması giyen Yao, 2016'da NBA Ulusal Basketbol Onur Listesi'ne, 2023'te ise FIBA Basketbol Onur Listesi'ne girdi.

  • Yao Ming
  • Çin Basketbol Federasyonu
  • İSTİFA

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