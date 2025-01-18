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Spor

Eski oyuncusundan Mourinho itirafı! ''En güzel yıllarımı onunla yaşadım''

Lorenzo Pellegrini, Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho'yu unutamadığını söyledi. Corriere dello Sport'a konuşan 28 yaşındaki İtalyan yıldız, Mourinho'nun motivasyon yeteneğini överek, 'Jose ile kariyerimin en güzel yıllarını yaşadım.' dedi.

Aksam18 Ocak 2025 Cumartesi 07:41 - Güncelleme:
Eski oyuncusundan Mourinho itirafı! ''En güzel yıllarımı onunla yaşadım''
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2021-22 sezonu başında imza attığı Roma'yı 16 Ocak 2024'e kadar çalıştıran Jose Mourinho, takımın önemli isimlerinden olan Lorenzo Pellegrini'nin unutulmazları arasına girdi. 28 yaşındaki İtalyan orta saha, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda Portekizli çalıştırıcıya övgü yağdırdı. Mourinho'nun motivasyon yeteneğine vurgu yapan Pellegrini, "İzin günümüzde Mourinho'yu gönderdiler. Bu bizim için bir şoktu çünkü kimse bunu beklemiyordu. Bizim için iyi bir an değildi. 2023 kasım ayının sonunda görevden alınacağını duyduk. Yönetime giderek kendisini kovmaya gerek olmadığını, Mourinho ile çalışmaya devam etmek istediğimizi anlattık. Jose ile kariyerimin en güzel yıllarını yaşadım. Mourinho büyüleyici, her maç öncesi kafamızı ağaca vurmamızı isteseydi bunu hepimiz yapardık" dedi.

EN GÜZEL YILLARIMDI

Şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, İtalyan ekibi Roma'nın başında 138 maça çıktı ve 68 galibiyet aldı. 40 kez mağlup olan Jose, 30 müsabakadan beraberlikle ayrıldı ve 1.70'lik puan ortalaması tutturdu..

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