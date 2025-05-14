Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismi yeniden Manchester United ile anılmaya başlandı. Avrupa Ligi'nde finale kalmayı başaran Kırmızı Şeytanlar son olarak sahasında West Ham United'a 2-0 mağlup oldu. Ardından Teknik Direktör Ruben Amorim ile ipler kopma noktasına geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası İngiltere'deki bahis şirketleri de Portekizli teknik adamın koltuğuna geçebilecek isimler üzerine bahisler açmaya başladı.

PORTEKİZ İDDİASI SÜRÜYOR

Listenin başında favori olarak Mourinho yer alıyor. Portekizli çalıştırıcıyı Kieran McKenna, Gareth Southgate, Thomas Frank, Xavi ve Marcos Silva takip ediyor. Mourinho, 2016 ile 2018 yılları arasında da Manchester United'da görev yapmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi şeyler var sözleşmede." Öte yandan Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği ülkesinde yazılmaya devam ediyor.