İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8112
  • EURO
    43,4915
  • ALTIN
    4031.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski takımına geri mi dönüyor? Jose Mourinho için iddialar yeniden alevlendi
Spor

Eski takımına geri mi dönüyor? Jose Mourinho için iddialar yeniden alevlendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Manchester United'ın Wets Ham'a 2-0'lık skorla mağlup olmasının ardından İngiltere'de yeniden Jose Mourinho'nun eski takımının başına geçebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Eski takımına geri mi dönüyor? Jose Mourinho için iddialar yeniden alevlendi
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismi yeniden Manchester United ile anılmaya başlandı. Avrupa Ligi'nde finale kalmayı başaran Kırmızı Şeytanlar son olarak sahasında West Ham United'a 2-0 mağlup oldu. Ardından Teknik Direktör Ruben Amorim ile ipler kopma noktasına geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası İngiltere'deki bahis şirketleri de Portekizli teknik adamın koltuğuna geçebilecek isimler üzerine bahisler açmaya başladı.

PORTEKİZ İDDİASI SÜRÜYOR

Listenin başında favori olarak Mourinho yer alıyor. Portekizli çalıştırıcıyı Kieran McKenna, Gareth Southgate, Thomas Frank, Xavi ve Marcos Silva takip ediyor. Mourinho, 2016 ile 2018 yılları arasında da Manchester United'da görev yapmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi şeyler var sözleşmede." Öte yandan Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği ülkesinde yazılmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.