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Spor

Eski Trabzonsporlu John Obi Mikel, futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve son olarak Kuwait SC'de oynayan 35 yaşındaki John Obi Mikel, futbolu bıraktığını duyurdu.

AA27 Eylül 2022 Salı 19:36 - Güncelleme:
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Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 35 yaşındaki Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mikel, "Bütün güzel şeylerin bir sonu olmalı' diye bir söz vardır ve profesyonel futbol kariyerim için o gün bugündür." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'de 2006-2017 yılları arasında 11 yıl oynayan Mikel, "Bu bir veda değil, başka bir yolculuğun başlangıcı, hayatımın başka bir bölümü. Geleceğin ne getireceğini dört gözle bekliyorum. Teşekkürler." açıklamasında bulundu.

Nijerya Milli Takımı formasını da 89 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA, Kuwait, Stoke City ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.

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