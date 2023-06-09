Eski yıldız futbolcular, Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası'nda mücadele etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı'da gerçekleştirilen Şampiyonlar Festivali'nde yabancı ve yerli eski futbolcuların oynadığı Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası düzenlendi. Cafu'nun takımı, Figo'nun ekibini penaltılar sonucunda mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı. Final maçının en değerli oyuncusu Arjantinli eski futbolcu Esteban Cambiasso oldu.

Karşılaşma sırasında eğlenceli anlar da yaşanırken, yüzlerce futbolsever maçları takip etti.

Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası'nda yer alan takımlar ve futbolcular şöyle:

Cafu'nun Takımı: Cafu, Julio Cesar, Marco Meterazzi, Esteban Cambiasso, Gaizka Mendiata, Robert Pires, Patrick Viera, Vladimir Smicer, Patrick Kluivert

Nesta'nın Takımı: Alessandro Nesta, Vitor Baia, Roberto Carlos, Lucio, Michael Essien, Claude Makalele, Clarence Seedorf, Yaya Toure, Ricardo Quaresma

Figo'nun Takımı: Luis Figo, Serdar Kulbilge, Eric Abidal, Ivan Cordoba, Maicon, Kaka, Christian Karembeu, Diego Milito, Mikael Silvestre

Hamit Altıntop'un Takımı: Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Nuri Şahin, Tümer Metin, Hakan Ünsal, Semih Şentürk, Okan Buruk