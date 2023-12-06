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Spor

Eski yıldızı için harekete geçti! ManU'dan sürpriz Fred hamlesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Fred için İngiltere basınından sürpriz bir iddia geldi. Manchester United sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan eski yıldızı Fred için sarı lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

6 Aralık 2023 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Eski yıldızı için harekete geçti! ManU'dan sürpriz Fred hamlesi
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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe bu sonucun ardından liderliği averaj ile geri aldı.

FRED DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde dikkat çeken bir isim de Fred'di. Yıldız futbolcu uzun zaman sonra sahalara dönerken oynadığı oyun büyük taktir topladı. Fred, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından çokça söz ettiriyor.

MANU GÖZÜNÜ FRED'E ÇEVİRDİ

Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Manchester United'ın iştahını kabarttı. Tecrübeli oyuncunun eski kulübünün, Fred için Fenerbahçe Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi.

ASTRONOMİK ÜCRETLE TEKLİF

İngiliz medyasında yer alan habere göre United, astronomik bir ücretle F.Bahçe'nin kapısını çalacak ve eski yıldızını geri isteyecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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