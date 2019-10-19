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‘Eski zihniyeti yıkacağız’

Beşiktaş başkan adayı Çebi, “Adalı-Ünal birleşmesi 19 senelik zihniyetin devamıdır. Bu birleşme daha önceden kurgulanmıştır. Biz bu zihniyeti değiştirmek için aday olduk. Ne gerekiyorsa da yapacağız” diye konuştu.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN 20 Ekim’deki (yarın) olağanüstü genel kurulu için adaylığını koyan 3 isimden biri olan Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rakiplerinden Serdal Adalı’nın İsmail Ünal ile yaptığı birleşme için “19 senedir devam eden zihniyetin devamı” ifadesini kullanan Çebi şunları söyledi: “Rahmetli Seba’dan sonra bir zihniyet, birbirlerine devir teslim yaparak ilerliyor. Biz bu zihniyeti değiştirmek için aday olduk. Adalı-Ünal birleşmesi 19 yıllık zihniyetin devamıdır. Bu beraberlik daha önceden kurgulanmıştır.”

İHTİYAÇ OLURSA PARA DA KOYARLAR

 “Listemdeki isimlerin çoğu FEDA döneminin kahramanları. İhtiyaç olduğu takdirde bu yönetim listesi para da koyacaktır. Amatör branşları laf olsun diye yapmayacağız. Yarışabilen ekipler olması lazım. 14 bin genel kurul üyesinin seçime gelmesi lazım. Ben 7 sene evvel elimi taşın altına koydum. Ben üreten bir aileden geliyorum ve bu yüzden de kendime güveniyorum. Üreten bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş yeni bir FEDA’yı kaldırır mı bilmiyorum. Şeffaf olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş’a önce huzur lazım.”

 

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