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Spor

Eskişehirpor'da koronavirüse rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:53
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Eskişehirspor’da 2 gün önce futbolculardan teknik ekibe kadar bütün çalışanlara korona virüs testine yapılmıştı. Siyah-kırmızılı camia, resmi internet sitesinden korona testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Eskişehirspor’dan yapılan açıklama, "Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri, tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz ile idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde bugün saat 17.00’de sosyal mesafe kuralları dahilinde antrenmanlara başlayacak.

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