Eskişehirpor'da koronavirüse rastlanmadı

IHA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:53

Eskişehirspor’da 2 gün önce futbolculardan teknik ekibe kadar bütün çalışanlara korona virüs testine yapılmıştı. Siyah-kırmızılı camia, resmi internet sitesinden korona testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Eskişehirspor’dan yapılan açıklama, "Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri, tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz ile idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde bugün saat 17.00’de sosyal mesafe kuralları dahilinde antrenmanlara başlayacak.