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Eskişehirspor, Osmanlıspor'u sahasında 1-0 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Eskişehirspor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk etti.
 
Fuat Çapa yönetimindeki Eskişehirspor 45. dakikada Alperen Kocabaş'ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
 
Eskişehirspor puanını 11'e yükseltirken, üst üste üçüncü maçını kaybeden Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Osmanlıspor, 13 puanda kaldı.

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