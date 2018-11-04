Eskişehirspor, Osmanlıspor'u sahasında 1-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Eskişehirspor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk etti.
Fuat Çapa yönetimindeki Eskişehirspor 45. dakikada Alperen Kocabaş'ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Eskişehirspor puanını 11'e yükseltirken, üst üste üçüncü maçını kaybeden Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Osmanlıspor, 13 puanda kaldı.
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