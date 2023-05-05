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Spor

Eskişehirspor'a deplasman yasağı

Eskişehirspor, TFF 3. Ligde oynanacak Belediye Kütahyaspor maçında Es-es taraftarlarının deplasman tribününe alınmayacağı yönelik bir açıklama yayınladı. Eskişehirsporlu taraftarlar yaşanan durumu 'skandal' olarak nitelendirdi.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 01:27 - Güncelleme:
Eskişehirspor'a deplasman yasağı
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Eskişehirspor, TFF 3. Ligde 7 Mayıs Pazar günü oynanacak Belediye Kütahyaspor maçında Es-es taraftarlarının deplasman tribününe alınmayacağı yönündeki kararına yönelik bir açıklama yayınladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, 7 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda başlayacak maçta Eskişehirsporlu taraftarların deplasman tribününe alınmayacağı kararını skandal olarak nitelendirildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Spor Kamuoyuna, Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. maçında seyircisiz oynama cezamız olmasına rağmen Mersin taraftarının, stadyumumuza verdiği akıl almaz zarara ve protokol tribününe saldırmalarına rağmen Eskişehirspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri olarak biz cezalandırılıyoruz. Bu kararı verenleri kınıyoruz ve bu karara tepki göstermeyenlerin ellerini vicdanına koymalarını tüm Eskişehirspor camiası adına rica ediyoruz. Tüm bu olayların sonrasında takımımızın ve camiamızın Kütahya Belediyespor maçına odaklandığı bu günlerde Kütahya İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendik. Ligin ilk yarısında kendi evimizde rakibimiz Belediye Kütahyaspor'a gösterdiğimiz misafirperverliğimize hem protokolde hem de tribünlerimizde olanlar şahit olmuştur. Taraftarımızın, Belediye Kütahyaspor maçında bulunmaması adına bu kararı alan Kütahya İl Güvenlik Kurulu'na soruyoruz. Eskişehirspor taraftarı, komşumuz olan Kütahya'ya misafir olmasını sakıncalı kılacak ne yapmıştır? Eskişehirspor camiası ile Belediye Kütahyaspor'u birbirine düşürmeye çalışanların amacı nedir ve bu suni gerginliği oluşturmanın kime ne yararı vardır? Tüm bunların ışığında, kulübümüzün en kritik sürecinde bu skandal kararı alanları, bu karardan dönmeye davet ediyoruz."

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