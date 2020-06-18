Eskişehirspor'a koronavirüs testi

IHA 18 Haziran 2020 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:35

Antrenmanın ardından konuşan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Uzun bir aranın ardından sahaya yeniden çıkacağız. Bizi zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz" dedi.

Koronavirüs sebebiyle liglere verilen aranın ardından TFF 1. Lig bu hafta başlıyor. Bu kapsamda Eskişehirspor ligin 29. haftasında Cumartesi günü BB Erzurumspor’un konuğu olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılılar, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.

"BİZİ ZORLU BİR DEPLASMANIN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"



Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Uzun bir aranın ardından Erzurumspor maçıyla sahaya yeniden çıkacağız. Erzurumspor’un başarılı bir takım olduğu gerçek. Erzurum’a pandemi nedeniyle uçuş programları değiştiği ve bizim maç programımıza uymadığı için otobüsle gideceğiz. Bizi zorlu bir yolculuğun ardından zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz. Biz maddi kaynaklı problemlerimizi avantaja çevirerek kendi çocuklarımızla sahada olacağız. Şimdi oynayan bu çocuklarımız ileride altın jenerasyon olarak verdikleri mücadeleyle anılacaklar" diye konuştu.

"ERZURUM DEPLASMANINDA 6 EKSİK"



Sakat ve cezalı oyuncular hakkında da konuşan Özer, "Ligde son oynadığımız Adana Demirspor maçında gördükleri kartlarla Alperen, Ekrem ve Cemali cezalı duruma düşmüşlerdi. Bunun dışında oyuncumuz Feyzi’yi de askere uğurladık. Selman ve Metehan’ın ise bu hafta bir sakatlığı oldu ve bu hafta o da forma giyemeyecek. Bu oyuncularımızın yerine kendilerini ispatlamak için sahada mücadele edecek çocuklarımız var. Biz son güne kadar elimizdeki kadroyla, elimizden gelenin fazlasını sahada göstereceğiz" dedi.

Diğer yandan Eskişehirsporlu oyuncular antrenmanın ardından tesislerde dinlenmeye geçti. EsEs kafilesi, 21:00’da kara yoluyla maçın oynanacağı Erzurum’a hareket edecek. Maç öncesi Eskişehirspor 11 puan ile ligin son sırasında bulunurken, Erzurumspor ise 47 puan ile ligin 2. sırasında yer alıyor.