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Spor

Eskişehirspor'da Sholaja ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da. Nijeryalı futbolcu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 16:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:53
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Nijeryalı sol kanat oyuncusu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Hamed Sholaja'nın sözleşmesi alacaklarına istinaden karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki Sholaja, Eskişehirspor formasıyla 21'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 24 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

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