Eskişehirspor'da Suat Kaya dönemi

DHA 19 Ekim 2021 Salı 16:55 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 16:55

Eskişehirspor, ligin 8'inci haftasında alınan 4-0'lık Bucaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Cem Karaca ile yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Eskişehirspor, Suat Kaya ile anlaştıklarını duyurdu.

Eskişehirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Cem Karaca ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Cem Karaca ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yarın saat 13.00'da Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde yeni Teknik Direktörümüz Suat Kaya ile imza törenimiz yapılacaktır" denildi.