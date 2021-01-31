Eskişehirspor'dan Beşiktaş'la anlaşan Bilal Ceylan'a veda

31 Ocak 2021 Pazar 12:35 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 12:35

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan, Eskişehir'e veda etti. Dün oynanan Adanaspor maçında 90 dakika forma giyen ve ardından kırmızı siyahlı takımdaki kariyerini noktalayan genç oyuncu için kulübü de bir açıklama yaptı.

Eskişehirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen evladımız Bilal Ceylan, bugün itibariyle kulübümüze veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal" ifadeleri kullanıldı.