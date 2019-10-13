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Eskişehirspor'un başkanı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığa yeniden Osman Taş seçildi.

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Kentte bir otelde düzenlenen kongrede Taş tarafından oluşturulan tek listeyle seçime gidildi.

Osman Taş başkanlığında Cemil Nazlı, Ertuğrul Nazlı, Taner Özcan, Ali Çalışkan, Hakan Sayın, Fatih Akköprü, Hatice Çelik İlközen, Hasan Hüseyin Ertuğrul, Ayhan Taşkınlar, Cem Nakışçı, Behçet Han Aktaş, Bilal Seçen, İsmail Boğa ve Bekir Kahraman'ın yer aldığı yönetim kurulu açık oylama sonucu göreve getirildi.

Yeniden Eskişehirspor Kulübü Başkanı seçilen Osman Taş, yarından itibaren gerekli ödemelere başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ana sponsorumuz hazır. Yarın imzalar atılacak. Allah utandırmasın. Kongrenin bir hafta daha uzatılmasını isteyenler oldu. Fakat bu Eskişehirspor'a zarar verir. Sonuçta bir hafta daha uzayacak ve ödemeler gerçekleşmeyince eksi 6 puan daha benim haneme yazılacak. Ben bunu hak etmiyorum. Bu sebeple listemizi hazırladık ve çıktık. Verilen sözler yerine getirilirse, bizler de elimizden geleni yapacağız ve Eskişehirspor'u hak ettiği yere getireceğiz." 

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