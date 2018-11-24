ESPN'e göre Chelsea, Juventus, Benfica Yunus Akgün'ün peşinde

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün dünya devlerinin radarına girdi.

Galatasaray altyapısının son dönemde yetiştirdiği ve büyük gelecek vadeden Yunus Akgün için yurt dışından dev bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'in haberine göre Chelsea ve Juventus, Yunus'la ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu iki dev kulübün yanı sıra Wolfsburg ve Benfica'nın da takibinde.

U19 Milli Takımı ile Elit Tura yükselen Yunus Akgün özellikle İngiltere'yi yendikleri maçta gösterdiği muhteşem performansla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

Türkiye ile İngiltere arasında oynanan U19 Milli maçını dünyanın önemli kulüplerinin scoutları izlemişti.