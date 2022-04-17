Galatasaray'da seçime doğru Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı. Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi.

Öztürk ve ekibi yerli çalıştırıcılar üzerinde dururken, Okan Buruk ile Nuri Şahin ilk sırada düşünülen isimler.

Sabah'ın haberine göre Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken, prensipte anlaşma yapılan teknik adamın Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı.

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"HER TAKIMIN KENDİNE GÖRE SİSTEMİ OLMALI"

1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran Fransız hoca, sonrasında A takımın başına getirilirdi. Farklı oyun sistemlerini kullanması ile öne çıkıyor. Son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla Lens'i oynatan Haise, buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor.

Mert Hakan Yandaş İngiltere'de gündem oldu! 'Kendine biraz saygın olsun' Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen vediyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi.

Hamamcıoğlu'nun ikinci adayı en son Lyon'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Rudi Garcia.