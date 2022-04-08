Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti

Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adayları, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etmeye başladı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'da birleşmeye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Hamamcıoğlu, "Olağan genel kurul sonrası böyle bir karar alındı. 30 nisanda seçim var. Galatasaray'ın içinde yaşamış olduğu duruma bakınca birlikte hareket etmeye, birleşmeye ihtiyacımız var. Her Galatasaray Spor Kulübü üyesi; irfanı hür, vicdanı hür oluşmaktaysa da birlikte hareket etmek lazım. Tabii fikir ayrılıkları olacaktır. Bu fikir ayrılıklarını Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek üzere biz ekip arkadaşlarımızla bir yola çıktık. Umarım, genel kurul teveccüh gösterecektir. Diğer rakip adayla yarışa gidiyoruz. Genel kurul kime teveccüh gösterirse, onunla birlikte hareket etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİN İPTAL OLMASININ SÖZ KONUSU OLMAMASI LAZIM"

Yapılacak seçimin iptalinin kanunen söz konusu olmadığını belirten Hamamcıoğlu, "Kanunen ya da Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde bu seçimin iptal olmasının söz konusu olmaması lazım. Çünkü, iptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kurulda alınmadı. Şu anda yönetimde olan, yönetim kurulu tarafından alındı. O bakımdan, bu Galatasaray'ın iç işidir. Seçimin iptali söz konusu olmaması lazım. Ancak aksi bir karar çıkarsa da uymaktan başka çaremiz yok. Ama dediğim gibi bu genel kurul tarafından seçilmiş, yetkilendirilmiş yönetim kurulunun almış olduğu bir karardır. Galatasaray'ın iç konusudur. Biz böyle yaklaşıyoruz bu konuya" diye konuştu.

"DİĞER ADAY VE ARKADAŞLARI DA BENİM ARKADAŞLARIM KADAR DEĞERLİ VE GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İSTEYEN İNSANLARDAN OLUŞUYOR"

Galatasaray'ın geleneklerinde çok adaylı seçimlerin olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Tek adaylı seçim söz konusu olamaz. Galatasaray, demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan bir sivil toplum örgütüdür. Biz de o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Bu sefer 2 oldu. Bir önceki seçimde aday sayısı 5'ti. 2 ya da 5 olmasının bir farkı yok. Diğer aday ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli ve Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. O bakımdan 2 adaylı, Galatasaray'ın kalitesine uygun bir seçim süreci yaşayacağız hep birlikte" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY HİÇ BU KADAR DİBE VURMAMIŞTI"

Finans konusunda çalışmalarının hazır olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz arkadaşlarımla birlikte popülist söylemlerden kaçınarak bu işe aday olduk. Daha önce popülist söylemlerin zararını gördük. Şu anda Galatasaray'ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir. Biz bununla geliyoruz. Bir kasa kolaylığı söz konusu değil. Bunu hiç kimse sağlayamaz. Finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Bunu söyleyebilirim. Bankalar Birliği sözleşmesi çerçevesinde ve yeni çıkan spor kanunu çerçevesinde zaten kimsenin böyle bir kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Bunun olamadığını yaşadık hep birlikte. Bizim gelir getirici kalemler ve finansman kaynaklar üstüne çalışıyoruz. Hazır sayılır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Bunları zamanı gelince açıklarız" dedi.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN BU ÖNEMLİ SEÇİMİ, FUTBOL ŞUBESİNİN HOCASI DÜZEYİNE İNDİRMEMEK LAZIM"

Başkan seçilmesi halinde teknik direktör Torrent ile yola devam edip etmeyeceği sorulan Hamamcıoğlu, önemli bir seçimin sadece bir teknik direktör konusuna bağlanmaması gerektiğini söyledi. Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Geçen seçimde söylediğim şeyi aynen tekrar ediyorum. Galatasaray zor bir süreçten geçiyor. En az geçen genel kurul kadar önemli bir genel kurul. O bakımdan Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu önemli seçimi, futbol şubesinin hocası düzeyine indirmemek lazım. Dediğim gibi çok daha farklı önceliklerimiz var. Biz bunu yönetime geldikten sonra, görevli profesyonel arkadaşlar çalışmalarını yaparlar. Yönetime getirirler, tartışmasını yaparız. Şu anda peşin bir fikrimiz ve hükmümüz yok. Galatasaray'ın şu anda bir yönetimi var. Başında bir hocası var, sözleşmesi var. Dolayısıyla kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir."

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun divan başkanlığına teslim ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Osman Kocaman

Boğaç Göncü

Murat Uysal

Mehmet Emre Mısırlı

Levent Apaydın

Nizam Hışım

Cevat Genç

Utku Dönmez

Murat Karaman

Tamer Saka

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Sadık Burçin Tuncel

Abdullah Metin Tutçuoğlu

Namık Kemal Martı

Suat Sarı

Kaan Artukoğlu