Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray kulislerini hareketlendiren açıklama

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında ‘yeni başkan adayımız Eşref Hamamcıoğlu, kendisini ikna etmeye çalışıyoruz’ sözleriyle bir anda camianın dikkatini çeken İnan Kıraç’ın çarpıcı ifadelerine idddianın sahibi Hamamcıoğlu’ndan yanıt geldi. TM Dijital Haber Merkezi’ne önemli açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, Kıraç’ın mesajına ‘Kendisiyle şu ana kadar bir kez bile konuşmadık’ cevabını verdi.

İşte Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun diğer açıklamaları...

İnan Kıraç ile başkanlık adaylığı konusunda kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Şu anda Galatasaray genel kurulunun seçtiği bir başkan var ve 2 yıl daha görevde kalacak. Bilindiği üzere ben de bu genel kurulun isteğiyle Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum. Şu anda şartlar yeni başkan adayı olmam için müsait değil, 2 yıl sonra da ne değişir, ne gelir ne gider bilemeyiz, fakat olur da genel kurul 2 yıl sonra beni bu göreve layık görürse neden olmasın elbette elimden geleni yaparım. Şimdi değil ama eğer şartlar müsait olursa ve kapımı çalarlarsa seve seve ‘evet adayım’ diyebilirim.

'MADEM HAMAMCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR CENGİZ'İ İBRA ETMEK İÇİN NEDEN UĞRAŞTI?'

‘Eşref Hamamcıoğlu’ çıkışına kızan ve ‘yersiz açıklamalar’ bunlar diyerek tepki gösteren camianın ileri gelenleri, İnan Kıraç hakkında ‘Madem Hamamcıoğlu’nu aday olarak göstermek istiyor ve destekliyor o zaman Mustafa Cengiz’in ibra edilmesi için neden tüm gücünü kullandı?’ serzenişinde bulundular.