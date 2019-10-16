Eşref Hamamcıoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e istifa cevabı

Galatasaray yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etmişti. Eşref Hamamcıoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Eşref Hamamcıoğlu'nunu açıklaması şu şekilde;

"Divan Kurulu olarak, Galatasaray’ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Galatasaray'a zarar vermeyecek şekilde hareket etmek istiyoruz. Yapılan acemiliklere hemen reaksiyon vermemek lazım. Galatasaray camiasında infial var. Çok sayıda telefon, mail alıyoruz. Önce camia içinde sükuneti sağlamalıyız."