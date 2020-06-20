Eşref Hamamcıoğlu'ndan Rizespor Başkanı'na sert tepki

AA 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:06 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:06

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçtan sonra rakip kulübün başkanı Hasan Kartal'ın yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iki kez ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başlayan Hamamcıoğlu, "Mustafa Cengiz'e, divan üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız onunladır. Bir an önce aramıza dönme dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta yaşanan bazı gelişmelerin kendilerini çok üzdüğünü aktararak, "Futbol bir oyundur, kaybederiz, kazanırız. Bunlar ayrı konular. Fakat futbolun ve spor müsabakalarının altında yatan gerçek neden kardeşlik ve centilmence yarışmadır. Ancak nedense her Rizespor deplasmanına gidişimizde mutlaka bir tatsızlık çıkıyor ve bundan kaybeden taraf da genelde Galatasaray oluyor." diye konuştu.

Çaykur Rizespor ile deplasmanda geçen sezon oynanan maçta da tatsız olayların yaşandığını vurgulayan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sezonki maçın ardından başkanları 'Silahım olsaydı hakemi vururdum.' gibi talihsiz bir açıklama yapmış, sportmenliğin ruhuna aykırı ve örnek olmamız gereken gençlere yanlış mesaj vermiştir. Bu sefer ki maçta uğramış olduğu büyük hakem haksızlıkları, kaptamız Muslera ile Andone'nin yaşadığı ağır sakatlıklar, yan hakemin sicilindeki Galatasaray aleyhtarı kararlara bir yenisini ilave ederek hem futbolcumuzun sakatlanmasına sebebiyet vermesi hem de diğer futbolcularımızın ceza almasını sağlayacak ortamı yapmasıyla Galatasaray adeta kıyıma uğratılmıştır. Hal böyleyken maç sonunda bütün tatsızlıklara rağmen aynı başkan yine geçen senenin rövanşını kastederek 'Allah'ın sopası yok.' gibi talihsiz bir açıklama yapmıştır. Başkan böyle söylerse, elbette takımın teknik direktörü de maçtan sonraki demecinde Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunmamıştır."

Eşref Hamamcıoğlu, Çaykur Rizespor'dan sadece bir futbolcunun Muslera ve Andone için geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu savunarak, "Tüm dünya spor kamuoyu Muslera'ya geçmiş olsun mesajları gönderirken, Galatasaray ile oynama şerefine nail olan Rizespor'un kulüp başkanının talihsiz açıklaması çok üzücüdür. Türk spor kamuoyunu buna karşı birleşmeye ve tepki göstermeye çağırıyorum. Bunlar bir şeylerin fitilini ateşleyici kıvılcımlardır. Çok dikkatli olmamız lazım. Kulübümüzün gösterdiği tepki yazılı bir tepkidir. Yaşanan olaylar çok daha canlı ve sert tepkiyi hak ediyordu. Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Muslera'nın tekrar aramıza döneceği günleri hasretle beklediğimizi belirtmek isterim." şeklinde görüş belirtti.

IŞIL ALBEN'İN AYRILIĞI



Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda uzun süre kaptanlık yapan milli basketbolcu Işıl Alben'in ayrılış şeklinin sarı-kırmızılı kulübe yakışmadığını söyledi.

Işıl Alben'in ayrılığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda duyurduğunu hatırlatan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda gerekli kişilerden bilgiler aldım. Işıl Alben ile konuştum, divan kurulu adına duygularımızı paylaştım. Hizmetler için teşekkür ettim, ayrılış şeklinin Galatasaray'a çok yakışmadığını da teyit ettim. Bir anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum. Brian Birch'ün takımızı çalıştırdığı yıllarda merhum Ali Uras başkanımız vardı. Transfer zamanı Brian Birch, Ali Uras'a bir liste veriyor. Bu listede takıma katılmasını ve ayrılmasını istediği oyuncuların isimleri var. Ali Uras bu listeyi inceledikten sonra Birch'e, 'Sir burası Galatasaray. Burada gelenekler, örf ve adetler vardır. Bir de vefa vardır. Bu nedenle takımlarımızın kaptanları ile alınacak kararlar başkanın inisiyatifindedir. Bu listeye yazmış olduğun kaptan futbol takımımızın kaptanıdır. Ben onun takımda kalmasını istiyorum.'diyor. Bu kişi Galatasaray'a tarihi başarılar yaşatan ve yaşatmakta olan Fatih Terim'dir."