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Estonya - Macaristan maçı Halis Özkahya'nın oldu

UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı Halis Özkahya'yı Estonya-Macaristan maçına atadı.

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FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Estonya ile Macaristan arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken olacak.

Kerem Ersoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Ümit Öztürk ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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