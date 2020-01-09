Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan: Çok renkli dünya güzeldir

09.01.2020 22:33 - Güncelleme: 09.01.2020 22:33

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel Türk okçuluğunun, UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: “Son 5-6 dönemde Türkiye okçulukta hem lisanslı sporcu anlamında hem de uluslararası turnuvalarda kazanılan madalya anlamında 4 kattan fazla büyüme kazanmıştır. Bu başarıya bizim yaptığımız çalışmaların katkı sağladığını düşünüyoruz. Son 200-250 yılda dünyanın böyle tek kültürleşmeye zorlandığını tespit edebiliyoruz. Herkes aynı müzikleri dinlesin, herkes aynı yemekleri yesin, herkes aynı filmleri izlesin gibi sporda da aynı süreci yaşıyoruz. Tek renkli değil, çok renkli bir dünya güzeldir. Geleneksel sporların yaşatılmasında dünya zenginliğine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geleneksel sporların yaşatılması Dünya barışına da katkı sağlayacaktır.”

TÜRKiYE iLK 5’TE

178 ülkenin taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında, Türkiye adına Temsili Listelere kaydedilen unsur sayısı, “Geleneksel Türk Okçuluğu”nun da ilanıyla 18’e yükseldi. Türkiye böylelikle Temsili Listelere en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini korudu.

(Akşam)