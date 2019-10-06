Etnospor gençlere geçmişini tanıtıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali 3 gününde de yoğun ilgiyle karşılandı. ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ sloganıyla düzenlenen festivalde 16 ülkeden bine yakın sporcunun yer alıyor. Festivale katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın standını gezdi.

DONANIMLI BİR NESİL

Bakan Kasapoğlu, “Etnospor Kültür Festivali, hem ülkemiz hem de dünya sporu ve kültürü için çok önemli. Her yıl daha da yoğun ilgiye ve halkımız ile gençlerimizin teveccühüne mazhar olan bir festival” dedi. Türkiye’nin genç nüfusuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, “Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. Gençlerimizin bu konuya ilgisi ve teveccühü bizler için çok sevindirici. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan festivalde, çeşitli yörelerin geleneksel el işi ürünleri, vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ilgi gösterdi.

‘Bir adım geri atmayacağız’