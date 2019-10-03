Etnospor Kültür Festivali başladı

Organizasyonun açılış töreni, Atatürk Havalimanı'nda kurulan festival alanındaki Han Çadırı'nda gerçekleştirildi. Törende halk oyunları gösterilerinin ardından kortej geçişi gerçekleştirildi.

DEK Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin kendi kültürüne sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Biz, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' dedik. Bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır, üzerinde durmak istediğimiz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır." dedi.

Festivale katılan çocuklar ve gençlere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüzlerce yıl ecdadımız teknolojide, bilimde, sanatta, edebiyatta dünyaya öncülük ederken kültürümüzü yücelterek yaptılar. Millet olarak, 'Artık biz yapamayız. Biz bu halimizle kaybetmeye mahkumuz. Biz asla filancalarını geçemeyiz' diye düşünmeyeceğiz. Kendi kimliğimizi, kültürümüzü kuşanacağız. Öncelikle biz olacağız. Bize ait olana sahip çıkacağız. O zaman bizim kültürel kodumuz olan ideamıza, öz güvenimize kavuşacağız. Çocuklar, gençler! Ne olursunuz bize ait olana sahip çıkın. Müziğimizi dinleyin, halk oyunlarımızı oynayın, geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı unutmayın. Kendi yemeklerimizi, el sanatlarımızı unutmayın. Bizi biz yapan bütün kültürel ögelere sahip çıkın ki gelecekte dünyada yeniden iddia sahibi olalım. Geçmişimize yaslanmazsak, kültürümüzü yaşatmazsak soysuz kalırız."

Çocuklara ve gençlere Türk kültürünü ve geleneksel sporları sevdirmek için festivalleri düzenlediklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünyaya verebileceğimiz en büyük varlığımız binlerce yıla dayanan kültürümüz, inancımız, varlığımız. Bu bizim tecrübemiz. Bunları yaşadığımız ve yaşattığımız zaman bütün dünya bize bakacak. Bütün dünya bizden bunları almak, öğrenmek isteyecek. Onun için DEK olarak sadece Türkiye, güzel Anadolu'nun güzel insanları için değil, bütün dünyanın kültürlerinin yüceltilmesi, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize kendi kültürümüzü, geleneksel sporlarımızı tanıtmak ve sevdirmek için bu festivalleri yapıyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden yurdumuzun her kesiminden bütün vatandaşlarımızı kendi kültürü ve kimliği ile keyifli bir şekilde buluşturmak istiyoruz."

Festivali ziyaret edecek çocukların edinecekleri tecrübeleri hayatında uygulamasını istediklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelen çocuklardan kimisi geleneksel sporlardan, kimisi eski çocuk oyunlarından, kimisi el sanatlarımızdan, halk oyunlarımızdan ve müziklerimizden, kimisi yemeklerimizden etkilensin. Hayatının geri kalanında başkalarına özentilikle geçirmesin. Elbette dünyayı tanısın. Küreselleşen küçülen dünyada ne var ne yok iyi bilsin. Bir ayağı burada, diğer ayağı dünyanın her tarafından olsun ama buradaki sapasağlam ayağını asla bu topraklardan, asla bu toprakların değerlerinden, inancından, kültüründen alıkoymasın, başka yere basmasın. Biz bunu istiyoruz. Bu festivalimiz hayırlara vesile olsun. Burada vermeye çalıştığımız mesaj, iyi niyet, sağduyu ve soğukkanlılıkla dinlensin. Çünkü millet olarak buradan alacaklarımız, kazanacaklarımız var."

Kazancı: Kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak zorundayız

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı ise dünyanın 200 yılı aşkın süredir Batı'nın ekonomik ve kültürel hakimiyetinde olduğunu söyledi.

Kültürel değerlerin ve geleneksel sporların canlandırılması gayretinde olduklarını dile getiren Kazancı, "Etnospor Kültür Festivali ile ülkemize ve ülkemiz özelinde oluşacak farkındalıkla dünyaya, müzikten spora, sanattan geleneksel çocuk oyunlarına kadar ülkemize ait olan değerleri tanıtmak için buradayız. Gölgede bırakılmış geleneksel sporları canlandırma gayretinin yanında saydığım değerleri de günlük hayata ulaştırmaya çalışıyoruz. 200 yılı aşkın bir süredir dünya üzerinde Batı uygarlığının ekonomik hakimiyetini izliyoruz. Sadece ekonomik değil kültürel değerlerde de hakimiyetini sağlıyor. Türkiye olarak 21. yüzyılda kendi ayağımızın üzerinde durmak ve kendi kararlarımızı vermek istiyorsak kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Okçuluk, rahvan at, mangala, cirit, güreş gibi oyunları dünyaya tanıttıklarını vurgulayan Kazancı, "Yarının geleceği olan çocuklarımıza geçmişimizi yaşatmalıyız. Federasyon olarak Anadolu'nun belirli bölgelerinde sıkışmış ve unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını yıl içindeki faaliyetlerimizle, yılda bir kez de olsun yapılan festivalle halkımıza öğretmeye çalışıyoruz. Okçuluk, rahvan at, mangala, cirit, güreş gibi oyunlarımızı dünyaca tanınacak hale getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sene Türkiye'de Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacaklarını aktaran Hakan Kazancı, "2020 yılında geleneksel sporların olimpiyatı olan Dünya Göçebe Oyunları'nı Türkiye'den tüm dünyaya tanıtacağız. Azmin, mücadelenin ve kararlılığın var olduğu bu spor dallarının yaşatılması için var gücümüzle çalışacağız, devam edeceğiz. Onun için hep varız. Pilavdan dönmüyoruz, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' diyoruz." diye konuştu.

Açılış seremonisine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Festival kapsamında Fetih Yağlı Güreşleri düzenlenecek. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek.

Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları da icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

Festivalde geleneksel spor oyunları için 135 at kullanılacak. Atlar; kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak.

Süper Lig'in yıldızları da katılacak

4. Etnospor Kültür Festivali'ni Süper Lig'in yıldız futbolcuları da ziyaret edecek.

Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan yıldız futbolcular, festivalde geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.

Festivale Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ve Gökhan İnler ile eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katılacak.

Oba alanı toylara sahne olacak

Festivalde birçok etkinlik arasında düzenlenecek toylar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması), geştek toyu (Geleneksel müzik aletleriyle müzikal ziyafet) ziyaretçilerle buluşacak.

Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane, demirhane ile yöresel tadımlar ve ikramlar, vatandaşlara sunulacak.

Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteriler yapacağı etkinlikte konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlanacak.

Festival alanına 16 Türk devletleri ve toplulukları çadırı kurulacak. Farklı alanlarda yaklaşık 60 geleneksel el sanatları atölyesi ziyaretçileri bekleyecek.

Çocuk oyunları ön planda

Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak.

Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30'un üzerinde geleneksel çocuk oyununu oynama şansı bulacak.

Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.

Dünyanın lezzetleri Etnospor'da

Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşacak.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'in geleneksel yemekleri, festivale gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.

Bu yılki misafirler Arjantin'den

Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl Arjantin'in geleneksel spor dalı "pato" da yer alacak.

Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar'ın simgesi şahinlerin yer aldığı organizasyona bu yıl Arjantin konuk olacak.

İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulpu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan pato, 180-220 metre aralığında boyu, 80-90 metre aralığında da eni olan bir sahada dörder atlı sporcuyla oynanıyor.

Oyunda çapı bir metre olan fileli potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçlandığı oyun, ciddi bir çalışma disiplini gerektirirken, ortaya seyir zevki yüksek ve heyecan verici müsabakalar çıkıyor.

Sekizer dakikadan 6 set süren oyunda sporcu sakatlığı durumunda sadece bir defaya mahsus olmak üzere oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün olmadığından sakatlık durumunda takım eksik mücadele etmek zorunda kalıyor. Patoda sınırsız at değişikliği yapılabiliyor. Hakem, bir oyuncuyu faul yapmasından dolayı oyundan beş dakika süre ile men edebiliyor.

Oyunda taç, aut ile faulun yapıldığı yere göre 5, 8 ve 15 metreden kullanılan penaltı atışları mevcut.

Etnospor'a ilgi artıyor

Etnospor Kültür Festivali'nde katılım hem sporcu hem de ziyaretçi sayısı bakımından her geçen önemli bir artış gösteriyor.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda 2016'da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali'ne 500 sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı.

Festival, ikinci yılında Yenikapı'ya taşındı. Mayıs 2017'de düzenlenen organizasyonda 850'ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı.

Yenikapı Meydanı'nda Mayıs 2018'de düzenlenen ve 900'e yakın sporcunun katıldığı 3. Etnospor Kültür Festivali'ni ise 1 milyonun üzerine ziyaretçi takip etti.

Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Ulaşım alternatifleri

Ziyaretçiler, Etnospor Kültür Festivali'ne farklı alternatifleri kullanarak ulaşabilecek.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak organizasyona ziyaretçiler özel araçlarının yanı sıra toplu taşımayla da gidebilecek.

Özel araçlarını tercih eden vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndaki otoparka park ettikten sonra servislerle festival alanına taşınacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu ile Marmaray da festivale ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif olacak. Metro çıkışından ve Marmaray'ın Yeşilköy ve Yeşilyurt duraklarından servis araçları ziyaretçileri festival alanına götürecek. Marmaray duraklarından yaklaşık 10 dakika yürüyerek de alana ulaşılabilecek.

Festivalin yaya girişi, Havuzlu Kavşak'a yaklaşık 500 metre uzakta bulunuyor.