İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4784
  • EURO
    21,5354
  • ALTIN
    1261.74
  • BIST100
    4449.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Etnospor Kültür Festivali kapsamındaki etkinlikler deprem bölgesinde yapılacak
Spor

Etnospor Kültür Festivali kapsamındaki etkinlikler deprem bölgesinde yapılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), her yıl İstanbul'da düzenlediği Etnospor Kültür Festivali'ni bu sene gerçekleştirmeyecek.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 13:34 - Güncelleme:
Etnospor Kültür Festivali kapsamındaki etkinlikler deprem bölgesinde yapılacak
ABONE OL

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre; bu yıl altıncısı düzenlenmesi planlanan Etnospor Kültür Festivali'ni Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle iptal etti. DEK, festivalin misyonlarından olan dayanışma ruhunu afet bölgesinde yaşatmayı amaçlıyor.

Depremin yaralarını sarmak amacıyla farklı bölgelerde "Dayanışma Obaları" kuran DEK, bine yakın geleneksel çadırda yaklaşık 10 bin depremzedenin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Konfederasyon aynı zamanda bölgede düzenlediği geleneksel sporlar ve oyunlar temalı etkinliklerle hem çocuklara hem de yetişkinlere moral aşılıyor. Bu etkinlikler sayesinde, depremin oluşturduğu olumsuz psikolojinin dağıtılması hedefleniyor.

ETKİNLİK TIRI DEPREM BÖLGESİNDE

DEK, festival kapsamındaki etkinliklerin deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlere yayılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda etkinlik tırını faaliyete alan konfederasyon, gidilen bölgelerde geleneksel sporlar ve oyunları çocuklarla buluşturuyor.

Geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlardan oluşan etkinlikler, deprem bölgesindeki "Dayanışma Obaları"nda gerçekleştiği gibi, bölgedeki muhtelif noktalarda da devam edecek.

  • Etnospor Kültür Festivali
  • Dünya Etnospor Konfederasyonu
  • Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.