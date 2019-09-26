Etnospor Kültür Festivali öncesi bugün basın toplantısı yapılacak
Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim'de yapılacak Etnospor Kültür Festivali öncesi bugün basın toplantısı yapılacak.
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 16 ülkeden katılımcının yer alacağı ve 12 geleneksel spor dalında mücadelenin yaşanacağı organizasyonla ilgili bilgi verecek. Sirkeci Sepetçiler Kasrı'ndaki toplantı saat 11.00'de başlayacak.
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