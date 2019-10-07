Etnospor’da muhteşem final

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun (DEK) düzenlediği, 4. Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşti. Festivalde Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sergilendi. Festivalin ilk 2 gününde Hedef Okçuluk Alanı’nda hünerler gösterildi, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşıldı.

ÇOCUK DOSTU

Festivali ziyaret eden çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, kaşık kukla, köy seyirlik oyunları, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunları deneyimleme şansı yakaladı. Ayrıca ok atma, ata binme gibi birçok aktiviteyi de ebeveynlerinin gözetiminde, profesyonellerin desteğiyle tecrübe etti. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatları atölyeleri gibi pek çok aktivite yer aldı. Etkinlik, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölen havasında tamamlandı. Rıdvan Dilmen, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı gibi yıldız isimlerde coşku dolu festivale katılanlar arasındaydı.

KUZENLERİN 'OK SAVAŞI'

Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen ‘Ok Savaşları’na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın oğulları da katıldı. Albayrak’ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ile Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan Okçular Vakfı tarafından oluşturulan alanda yarım saate yakın ok attı. Aynı takımda olan Ömer Tayyip ve Ahmet Akif, diğer iki ekip arkadaşıyla rakiplerini 15-9 mağlup etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Kayseri stantlarını gezdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, festivalin kapanış programında ok attı.