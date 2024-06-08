İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EUR0 2024 kadrosundan çıkarılmıştı! Can Uzun'dan açıklama geldi
Spor

EUR0 2024 kadrosundan çıkarılmıştı! Can Uzun'dan açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı'nın EUR0 2024 nihai kadrosundan çıkarılan Can Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. 26 kişilik kadroda kendisine yer bulamayan Can Uzun 'Hayal kırıklığına uğradım! 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım' ifadelerini kullandı. İşte o açıklama...

8 Haziran 2024 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
EUR0 2024 kadrosundan çıkarılmıştı! Can Uzun'dan açıklama geldi
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Nürnberg ile gösterdiği performansla A Milli Takım'ın geniş kadrosuna çağırılan ancak 26 kişilik son kadroya kalamayan Can Uzun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Can Uzun şu paylaşımı yaptı:

"Hayal kırıklığına uğradım! Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim.

Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.