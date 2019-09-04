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EURO 2020 Elemeleri'nde 5. hafta maçları başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak.

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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. hafta maçları, yarın 6 ve 7 Eylül'de oynanacak.
 
H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak.
 
Elemelerin 5. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
 
Yarın:
 
D Grubu
 
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre
 
21.45 Cebelitarık-Danimarka
 
F Grubu
 
21.45 Romanya-İspanya
 
21.45 Norveç-Malta
 
21.45 Faroe Adaları-İsveç
 
G Grubu
 
21.45 İsrail-Kuzey Makedonya
 
J Grubu
 
19.00 Ermenistan - İtalya
 
21.45 Finlandiya-Yunanistan
 
21.45 Bosna Hersek-Liechtenstein
 

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